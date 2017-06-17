بوتين:واشنطن لن تكشف ما لديها من معلومات حول كارثة بوينغ الماليزية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “واشنطن لن تكشف أبدا عن معلومات تخص تحطم الـ”بوينغ” الماليزية بشرق أوكرانيا، إذا كانت تتعارض مع فرضية وقوف قوات الدفاع الشعبي في دونباس وراء الكارثة”.

جاء ذلك في مقابلة أجراها المخرج الأميركي أوليفر ستون مع بوتين وتم نشرها على شكل كتاب، أوضح بوتين أنه “لا يشكك في وجود معلومات بهذا الشأن لدى الأجهزة الاستخباراتية الأميركية، لكنها لم تكشف عنها للجانب الروسي”، لافتاً الى أن “هذا شيء يمكن فهمه إلى حد ما، نظرا لوضوح موقفهم من الأحداث في أوكرانيا.

ولا شك أنهم مهتمون بتحميل قوات الدفاع الشعبي المناهضة لكييف في منطقة دونباس المسؤولية، كي تتحملها روسيا أيضا بصورة غير مباشرة، لأنها تدعم قوات الدفاع الشعبي”.

وأشار الى أنه “إذا كانت هذه المعلومات تنافي هذه الفرضية، فإنهم لن يكشفوا عنها أبدا”.

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المصدر : وكالات