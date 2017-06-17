بوتين: ارسال القوات الاميركية الى العراق واسقاط صدام حسين كان قرار خاطئ

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن “الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الأب، كان على حق عندما رفض الإطاحة بحكم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، خلال حرب 1991”.

إلى أنه “لم تذهب الولايات المتحدة آنذاك أبعد، ولم تسقط الحكومة في العراق، إنني أعلم أن مناقشات جرت حينها حول هذا الموضوع، وقال البعض له إنه كان عليه أن يمضي قدما في هذا الشأن وأن يطيح بصدام حسين، لكن بوش كان على حق عندما فعل ما فعله وتوخى الحذر، وهو رد على عدوان حسين على الكويت ووقف في اللحظة المناسبة”.

وشدد بوتين على أن “القرار، الذي اتخذه بعد 10 سنوات الرئيس جورج بوش الابن بإرسال القوات الأميركية إلى العراق وإسقاط حسين كان خاطئا”.

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المصدر : NBN