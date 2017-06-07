بوتين: لن يبقي أحد على قيد الحياة في حال حدوث حرب بين روسيا وأميركا

لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنّه “في حال حدوث حرب بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، فلن يبقي أحد على قيد الحياة.

وأوضح بوتين، في حوار مع المخرج أوليفر ستون، نُشرت مقتطفات منه في موقع “يوتيوب”، أنّه “دائماً يأمل أن تتحسّن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية”، مشيراً إلى أنّه “لا يفقد أبداً الأمل بذلك”.

وأثناء مشاهدة بوتين، خلال التحضير للمقابلة، الفيلم التاريخي “دكتور سترينغلوف” الّذي يدور حول قصّة صراع نووي مفترض بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية”، تساءل بوتين “الكتلة الشرقيّة لم تعد موجودة، ولا يوجد الإتحاد السوفيتي، فما هو الهدف من استمرار حلف شمال الأطلسي “الناتو”؟”، مركّزاً على “أنّني أعتقد أنّ “الناتو” يحتاج إلى عدو خارجي من أجل تبرير وجوده، وهو يبحث بإستمرار عن عدو خارجي ويقوم بإثارة استفزازات بغية تمكينه من تسمية طرف ما بعدوّ”.

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المصدر : وكالات