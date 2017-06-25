بوتين هنأ بعيد الفطر: يجسد فرحة التجديد وتطوير الذات والرغبة بفعل الخير

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسلمين الروس بمناسبة حلول عيد الفطر، مشيراً إلى أنّ “العيد يحمل حسّاً أخلاقيّاً عميقاً، ويجسّد فرحة التجديد وتطوير الذات، والرغبة في فعل الخير ومساعدة المحتاجين”، لافتاً إلى “موقف المسلمين الروس الغني بالتراث وتاريخ الأسلاف”.

نوّه بوتين في برقية التهنئة إلى أنّ “مشاركة المنظّمات الإسلامية في الحياة الإجتماعيّة والثقافيّة للبلد في تنفيذ المبادرات الخيريّة والوطنية، تستحقّ فائق الإحترام”، مؤكّداً على “دورها في الحفاظ على السلم الأهلي والمصالحة، وتعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين الناس”.