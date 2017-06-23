بوتين: هناك تهديد نابع من الولايات المتحدة على دول الخليج

لفت الرئيس الروسي،فلاديمير بوتين إلى أن “دول الخليج العربية لديها أسباب للقلق من المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة لإحلال الديمقراطية في دول المنطقة”.

وأوضح بوتين أن “الولايات المتحدة تسعى إلى دمقرطة الجميع، ولا أعتقد أن ذلك يعجب الأنظمة الملكية في منطقة الخليج وسأقول بصراحة إنه لو كنت في مكان حكامها لبدأت بالتفكير في الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة لاحقا”، معرباً عن اعتقاده بـ”أن هذه الدول قد فكرت في هذا الموضوع”.

وبين أنه “من الواضح ما الذي ستكون عليه الخطوة التالية بعد سوريا وليبيا ومصر، لو جرى الالتزام بنهج الدمقرطة بشكل ممنهج”.

print

المصدر : وكالات