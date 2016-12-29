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بوتين وأردوغان يؤكدان استثناء الإرهابيين من اتفاق الهدنة بسوريا

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مصنف: الأخبار, المميز, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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بوتين وأردوغان يؤكدان استثناء الإرهابيين من اتفاق الهدنة بسوريا

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية، استثناء التنظيمات الإرهابية، وبالدرجة الأولى، “داعش” من الهدنة في سوريا.

وأوضح الكرملين في بيان، أن الرئيسين أعربا، خلال مكالمتهما عن ارتياحهما للاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة السورية والمعارضة السورية المعتدلة بوساطة روسيا وتركيا، حول وقف إطلاق النار في كامل أراضي سوريا، وبدء التسوية السياسية.

وفي هذا السياق، شدد الرئيسان على أهمية الجهود التي تبذل حاليا من أجل إطلاق عملية مفاوضات سلام في أستانا.

كما أيد بوتين وأردوغان مواصلة تعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب، وبحثا بعض المسائل الملحة على جدول أعمال التعاون الروسي التركي الثنائي.

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المصدر : NBN

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