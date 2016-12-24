بوتين وروحاني يؤكدان في اتصال هاتفي أن الجهود المشتركة لتحرير حلب هي انتصار على الإرهاب العالمي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي أن الانتهاء الناجح للعملية المشتركة في تحرير حلب، خطوة هامة في طريق النصر الكامل على الإرهاب في سوريا.

وقال الكرملين في بيان صدر السبت 24 ديسمبر/كانون الأول إن الزعيمين أكدا أيضا خلال مكالمتهما أن عملية تحرير حلب الناجحة خطوة هامة لإحلال السلام في البلاد.

وأضاف البيان: ” تم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، على وجه الخصوص، وإجراء مفاوضات في أستانا بين الأطراف المعنية للخروج بنتائج محددة”.

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المصدر : روسيا اليوم