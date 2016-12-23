اعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين” ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على مرسوم حول توقيع بروتوكول اتفاقية بين روسيا وسوريا حول نشر مجموعة السلاح الجوي في سوريا.

وجاء في الوثيقة التي نشرت على موقع الكرملين: “فلاديمير بوتين يوقع مرسوما لتوقيع اتفاقية بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية لتوسيع اراضي النقطة المادية — التقنية لتأمين الاسطول البحري الحربي الروسي في مرفأ طرطوس”.

واضافت الوثيقة الموافقة على اقتراح حكومة روسيا الاتحادية المؤرخ 26 اب 2015 وتوقيع بروتوكول اتفاقية بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية لنشر مجموعة طيران تابعة للقوات الروسية على اراضي الجمهورية العربية السورية في مرفأ طرطوس.

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المصدر : NBN