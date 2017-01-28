  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

بوتين ونزاربايف يؤكدان أن محادثات أستانا شكلت دفعا للتسوية في سوريا

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
5 Views
بوتين ونزاربايف يؤكدان أن محادثات أستانا شكلت دفعا للتسوية في سوريا

تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالشكر لنظيره الكازاخي نورسلطان نزاربايف على مساهمة كازاخستان في تنظيم المحادثات حول سوريا، كما شدد الجانبان على أنه تسنى الدفع بالتسوية السلمية في سوريا.
واشار المكتب الصحفي للكرملين في بيان، الى انه “في إطار اتصال هاتفي أجري اليوم، تقدم بوتين بالشكر لرئيس كازخستان على الإسهام الكبير للشركاء الكازاخيين في عقد لقاء دولي حول سوريا في أستانا يومي 23 و24 كانون الثاني”.
وأضاف البيان أن “الجانبين شددا على أنه تسنى الدفع بضمان التسوية السلمية للنزاع السوري”.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class