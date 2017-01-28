بوتين ونزاربايف يؤكدان أن محادثات أستانا شكلت دفعا للتسوية في سوريا

تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالشكر لنظيره الكازاخي نورسلطان نزاربايف على مساهمة كازاخستان في تنظيم المحادثات حول سوريا، كما شدد الجانبان على أنه تسنى الدفع بالتسوية السلمية في سوريا.

واشار المكتب الصحفي للكرملين في بيان، الى انه “في إطار اتصال هاتفي أجري اليوم، تقدم بوتين بالشكر لرئيس كازخستان على الإسهام الكبير للشركاء الكازاخيين في عقد لقاء دولي حول سوريا في أستانا يومي 23 و24 كانون الثاني”.

وأضاف البيان أن “الجانبين شددا على أنه تسنى الدفع بضمان التسوية السلمية للنزاع السوري”.

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المصدر : وكالات