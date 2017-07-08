بوتين يؤكد لترامب عدم تدخل روسيا بالانتخابات الاميركية

اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى “اننا أكدنا للرئيس الاميركي دونالد ترامب عدم تدخل روسيا في الإنتخابات الأميركية”، لافتا الى ان ترامب شخص دقيق وعقلاني، وتكوّن لدي انطباع بانه يمكننا بناء علاقة مع ترامب.

وفي مؤتمر صحافي على هامش قمة الـ20 في هامبورغ الالمانية، اكد ان الولايات المتحدة ستشارك في حل الأزمة الأوكرانية بالتنسيق مع أوكرانيا وروسيا، موضحا “اننا لم نناقش موضوع قطر مع أي جانب”.

ولفت الى ان “واشنطن اصبحت أكثر براغماتية بشأن سوريا”، مشيرا الى ان الأزمة السورية كانت محل نقاش واسع في هامبورغ، مؤكدا انه بالإمكان التوصل إلى حلول وسط بشأن سوريا.

واكد ان الإتفاق بشأن جنوب سوريا خطوة هامة ويمكننا القيام بخطوات إضافية، لافتا الى ان مناطق خفض التوتر تمهد للتوصل إلى حل سياسي سوري .

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المصدر : وكالات