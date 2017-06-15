بوتين يجري حواره المباشر الـ15 مع المواطنين

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس حواره المباشر الـ15 مع المواطنين، إذ يقترب عدد الأسئلة التي تلقاها المركز الخاص بتنظيم الحدث حتى الآن من المليونين.

ويستغرق الحوار السنوي لبوتين الذي يتم بثه على الهواء مباشرة، عادة، أكثر من 3 ساعات، إذ يجيب بوتين عن قرابة 80 سؤالا، منها أسئلة يختارها بنفسه من الكم الهائل الذي يجمعه المركز، ومنها أسئلة يتم طرحها مباشرة خلال اتصالات هاتفية من مواطنين.

وأكد دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس، أن الأغلبية الساحقة من أسئلة المواطنين تتعلق بالقضايا الداخلية، وبالدرجة الأولى، وضع المرافق الحياتية، والرواتب، والطرق، والضمانات الاجتماعية والخ.

ومن المسائل الدولية، يهتم المواطنون، بالدرجة الأولى، بتطورات أزمتي أوكرانيا وسوريا والعلاقات الروسية الأمريكية.

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المصدر : روسيا اليوم