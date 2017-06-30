بوتين يستقبل هنري كيسنجر في موسكو

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في العاصمة الروسية موسكو، وفقا لما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وقال بيسكوف، في بيان، اليوم الخميس – “استقبل الرئيس الروسي، وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر الذي يزور روسيا للمشاركة في قراءات بريماكوف”، وهو مؤتمر دولي لمجموعة من الخبراء السياسيين البارزين، بحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وأشار بيسكوف إلى أن “بوتين وكيسنجر احتفظا بعلاقات شخصية على مدى عدد من السنوات ولديهم لقاءات حينما تسنح الفرصة”.

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المصدر : NBN