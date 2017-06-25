بوتين يشيد برجال الاستخبارات السريين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت برجال الاستخبارات السريين، “الذين لا يشبهون الاخرين”، مؤكدا ان تفانيهم في سبيل الوطن نموذجي.

وقال بوتين رجل الاستخبارات السابق في تصريحات بثتها شبكة “روسيا 1” الرسمية انه “لا يملك الجميع القدرة على ان يتخلوا عن حياتهم وذويهم، وان يغادروا بلادهم سنوات عديدة، مكرسين حياتهم للوطن”.

واعتبر بوتين “انهم اشخاص ليسوا كالآخرين، يتمتعون بصفات ليست موجودة لدى الاخرين، ومعتقدات ليست كمعتقدات الاخرين، ولديهم شخصيات لا تشبه شخصيات الاخرين”.

واوضح ان عمله في جهاز الاستخبارات الخارجية في عهد السوفيات، كان مرتبطا “بالاستخبارات السرية”. واضاف الرئيس الروسي “انهم اشخاص مميزون. اتمنى لهم السعادة والرخاء”.

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المصدر : NBN