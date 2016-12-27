بوتين يطلق ضخ الغاز إلى القرم

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول، الضوء الأخضر لبدء ضخ الغاز الطبيعي إلى القرم، وذلك بعد انتهاء أعمال ربط شبه الجزيرة بمنظومة الغاز في روسيا.

وجرت مراسم بدء إمدادات الغاز عبر جسر تلفزيوني مع القرم، شارك فيه من موسكو رئيس جمهورية القرم، وحاكم سيفاستوبول، والمدير العام لمؤسسة “تشورنومورسكي نفطوغاز”.

وستتم إمدادات الغاز من خلال خط أنابيب يمتد من روسيا إلى القرم عبر مضيق كيريتش ويبلغ طوله 358.7 كيلومترا.

وستساهم هذه الخطوة في تأمين إمدادات مستقرة لجميع شرائح المستهلكين في القرم، ما سيساعد في إنشاء قاعدة للتنمية الاقتصادية في الإقليم.

وأعلن الرئيس بوتين في مؤتمر صحفي في 23 ديسمبر/كانون الأول الانتهاء من ربط البنية التحتية لنقل الغاز الخاصة بالقرم إلى روسيا، منوها إلى أن استهلاك شبه الجزيرة في ذروة فصل الشتاء تبلغ من 1200 إلى 1300 ميغاواط من الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف لربط القرم، التي عادت إلى قوام روسيا في مارس/آذار 2014، بروسيا بشكل كامل وتأمين إمدادات مستقرة من الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي إلى القرم.

واستغناء شبه الجزيرة بشكل كامل عن أي اعتماد على الجانب الأوكراني على جميع الصعد وفي مقدمتها الطاقة وطرق المواصلات والملاحة.

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المصدر : روسيا اليوم