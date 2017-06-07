بورما تعلن اختفاء طائرة عسكرية على متنها أكثر من 100 شخص

قال مسؤلون عسكريون في بورما إن طائرة عسكرية تحمل على متنها أكثر من مئة شخص فُقدت، فيما أضاف الجيش أن الطائرة كانت في رحلة بين مدينة مييك جنوبي البلاد ومنطقة يانغون، ولاتزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة.

وقال الجيش في بيان :”فُقد الاتصال فجأة حوال الساعة 7:05 بتوقيت غرينتش، على بعد نحو 20 ميلا غرب مدينة داوي”.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن الطائرة على متنها 106 شخصا، بالإضافة إلى 11 فردا من طاقمها.

ولم يُشر الجيش إلى عدد الأشخاص الذين كانت تقلهم طائرة النقل العسكرية.

وأُرسلت طائرات عسكرية ومروحيات إلى المنطقة، وأضاف البيان أن الطائرة فقدت أثناء رحلتها فوق بحر أندامان.

وتشير تقارير إلى أن طائرات البحث عثرت على ما يشتبه أن يكون حطاما في البحر، في المنطقة التي اختفت فيها الطائرة.

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المصدر : NBN