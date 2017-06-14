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بوغدانوف وحداد يبحثان الوضع في سوريا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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بوغدانوف وحداد يبحثان الوضع في سوريا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري في موسكو رياض حداد اليوم الوضع في سورية وسير تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية إن الجانبين بحثا خلال اللقاء سير تنفيذ أحكام المذكرة المرتبطة بإنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سورية والموقعة في أستانا في الرابع من أيار الماضي والهادفة الى توطيد نظام وقف الأعمال القتالية في سورية وتخفيض مستوى العنف وتحسين الوضع الإنساني وعودة اللاجئين والمهجرين والاسهام في إطلاق العملية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254″.

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المصدر : وكالات

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