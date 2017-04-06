“بيبسي” تسحب إعلانها وتعتذر

سحبت شركة “بيبسي” إعلانا أثار جدلا كبيرا وانتقادات واسعة، لأنه بدا وكأنه يستهزئ باحتجاجات تدعو إلى العدالة الاجتماعية.

وقالت الشركة في بيان لها: “بيبسي تسعى إلى نشر رسالة عالمية تدعو إلى الوحدة والسلام والتفاهم. من الواضح أننا أخطأنا المعايير ونعتذر عن ذلك”.

ويظهر الإعلان كندل جينر الممثلة بفيلم الواقع التلفزيوني “كيبينغ أب ويث ذي كارديشينز”، وهي تغادر موقع التصوير للانضمام إلى حشد من المحتجين الشباب، الذين يبتهجون عقب منحها علبة بيبسي لشرطي لشربها.

ويقول منتقدون إن صورة جينر وهي تمنح الشرطي علبة بيبسي، تذكر بصورة المحتجة ليشيا إيفانز، وهي تقترب من شرطي أثناء مظاهرة في الولايات المتحدة العام الماضي، تندد بالتمييز ضد السود.

كانت “بيبسي” في السابق قد ذكرت أن الإعلان “سيشاهد عالميا عبر منصات تلفزيونية ورقمية”.

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المصدر : وكالات