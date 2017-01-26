بيبي يستعد للرحيل عن ريال مدريد .. إلى الدوري الصيني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موافقة البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد الإسباني على الانتقال إلى بطولة الدوري الصيني بعد نهاية عقده مع النادي الملكي في نهاية هذا الموسم.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن بيبي سيغادر ريال مدريد بعد حصوله على عرض مغر من هيبي فورشن الصيني ، والذي يقوده حالياً المدرب التشيلي مانويل بيليجريني.

وذكرت هذه المصادر أيضاً أن المدافع الدولي البرتغالي البالغ من العمر 33 عاماً سيحصل على 15 مليون يورو سنوياً ، أي ثلاث أضعاف ما يحصل عليه سنوياً في ناديه الحالي ريال مدريد.

وخاض بيبي أكثر من 327 مباراة بقميص ريال مدريد ، الأمر الذي يضعه في المركز الخامس من حيث أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة مع الريال وراء روبرتو كارلوس، مارسيلو، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

print

المصدر : NBN