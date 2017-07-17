بيسكوف: نرفض وضع واشنطن شروطا لإعادة الأملاك الدبلوماسية

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر وضع واشنطن شروطاً لإعادة الأملاك الدبلوماسية أمر غير مقبول، كما أن الحوار بهذا الصدد يجري على مستوى وزارتي الخارجيتين.

واشار الى “اننا أكدنا أننا نعتبر أي شرط لإعادة الأملاك الدبلوماسية أمراً غير مقبول. ونعتبر أن الأملاك يجب أن تعاد بدون أي شروط، ولا حوار. لأن كل ما يحدث يخرق القوانين الدولية فعلياً وقانونياً”.

هذا وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في نهاية كانون الأول العام 2016، مجموعة إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم حول التدخل في الانتخابات و”الضغط على الدبلوماسيين الأميركيين” العاملين في روسيا، حيث حظرت واشنطن الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية – أو ما يسمى “البيوت” الريفية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وبالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ 35 من الدبلوماسيين الروس بأنهم أشخاصا غير مرغوب فيهم وطلب منهم مغادرة الأراضي الأميركية.

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المصدر : وكالات