بيليرين يريد برشلونة ويفكر بالتمرد على آرسنال لتسهيل انتقاله

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الأسبوع المقبل سيكون مفتاح انتقال هيكتور بيليرين إلى برشلونة.

وسيجتمع الدولي الإسباني مع إدارة آرسنال يوم الثلاثاء أو الأربعاء ليخبرهم برغبته في الانتقال إلى برشلونة، وتسهيل الصفقة.

وحسب نفس المصدر بيليرين مبدئيا سيحاول إقناع آرسنال بتسهيل انتقاله إلى برشلونة بشكل دبلوماسي، لكنه على استعدادا للتمرد في حال رفض آرسنال التفاوض.

وكان برشلونة قد اتصل بالفعل بآرسنال لمعرفة إمكانية التعاقد مع اللاعب، إلا أن النادي الإنكليزي رد بشكل قاطع بأن اللاعب ليس للبيع. ولحد الآن لا يوجد عرض رسمي من النادي الكتالوني لضم بيليرين الذي من الممكن أن يكلف ما لا يقل عن 50 مليون يورو.

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المصدر : NBN