بين آرسنال وتشيلسي .. من يفضل رياض محرز ؟

يقترب النجم الدولي الجزائري رياض محرز من إيجاد وجهته الجديد مع تأكد رحيله عن ليستر سيتي هذا الصيف ، حيث أن اللاعب يفضل الانتقال إلى آرسنال وسط اهتمام العديد من الأندية الكبرى بضمه .

وحسب صحيفة “Daily Express” فإن رياض محرز يفضل الانتقال إلى آرسنال هذا الصيف وسط اهتمام كل من تشيلسي وليفربول كذلك بضمه ، حيث أن النجم الجزائري يرغب في العمل مع آرسين فينغر ، هو الذي طلب بشكل رسمي الرحيل عن مانشستر سيتي خلال هذا الميركاتو .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن رياض محرز يرغب في الانتقال إلى آرسنال على الرغم من عدم وصول النادي إلى دوري أبطال أوروبا ، حيث أنه يرى في العمل مع آرسين فينغر فرصة أكبر للعب بشكل أساسي مقارنة بما قد يجده في ليفربول أو تشيلسي .

ونجح رياض محرز (26 سنة) في تسجيل 10 أهداف وصناعة 7 آخرين بين منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، هو الذي انتقل إلى ليستر سيتي في يناير 2014 قادماً من لوهافر الفرنسي مقابل 500 ألف يورو .

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المصدر : NBN