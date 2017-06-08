بين فيراتي وكوتينيو .. من يفضل برشلونة للتعاقد معه ؟

يعد ماركو فيراتي من الأهداف الرئيسية لبرشلونة في سوق الانتقالات، أو يمكننا القول أنها الصفقة التي تتمنى جماهير برشلونة إبرامها هذا الصيف، وذلك يعود لضرورة تدعيم خط الوسط في الموسم المقبل بعد انخفاض مستوى الثلاثي إنييستا وبوسيكتس وراكيتيتش، بالإضافة إلى عدم نجاح صفقة أندريه جوميز حتى الآن.

ولو عدنا بالزمن لبضعة أشهر، كان فيليب كوتينيو هو المطلب الأول لجماهير برشلونة، وكان هناك تصريحات عديدة من لاعبي برشلونة يرحبون فيها بالنجم البرازيلي في الفريق، لكن تغيرت الأمور سريعاً في الأسابيع الأخيرة، وأصبح فيراتي هو من يتصدر المشهد، وذلك يتضح من توقف التقارير التي تتحدث عن كوتينيو وزيادتها فيما يخص الدولي الإيطالي، كما كشف استفتاء أجرته صحيفة موندو ديبورتيفو أن 64% من الجماهير الكاتالونية تفضل التعاقد مع فيراتي لتدعيم خط الوسط، وهذا يدعونا لنطرح أسباب هذا التحول.

صفقة فيراتي تبدو أسهل

صحيح أن باريس سان جيرمان معروف عنه أنه لا يفرط بنجومه كون الأموال لا تهمه كثيراً، لكن يبدو أن اللاعب غير سعيد في باريس بالآونة الأخيرة، فقد شاهدنا عدة تصريحات من وكيل أعماله يلمح فيها إلى الرحيل، كذلك صرح اللاعب نفسه بعد الخروج من نهائي دوري الأبطال أنه قد يرحل في المستقبل، لكنه نفى هذه التصريحات بعد ذلك.

على الجانب الآخر، قام كوتينيو بتجديد عقده مع ليفربول قبل بضعة أشهر، ويعد هذا السبب الرئيسي لاختفاء اهتمام برشلونة باللاعب بشكل مفاجئ، أو على الأقل خروجه من الحسابات هذا الصيف، فخطوة كهذه لم تأتي إلا إن كان ليفربول يريد الحفاظ عليه في الموسم القادم على أقل تقدير.

اختلاف المراكز

في الحقيقة هناك لبس فيما يخص مركز كوتينيو في الملعب، فالنجم البرازيلي ليس لاعباً محورياً في خط الوسط إنما يلعب كجناح مهاجم أو خلف المهاجمين، وهو قادر أيضاً على شغل مركز صانع الألعاب، وهي مراكز يتكفل فيها ميسي ونيمار وسواريز ولا يحتاجون لمساعدة كبيرة.

المشكلة التي واجهها برشلونة هذا الموسم أنه بدأ يفقد السيطرة على خط الوسط، مما يعني أن بحاجة لتدعيمات في المحور، وهنا تأتي أهمية فيراتي الذي يمكنه اللعب مع سيرجيو بوسكيتس (بدلاً من راكيتيتش)، كذلك يمكنه أيضاً تعويض أندريس إنييستا إن تطلب الأمر مع إجراء بعض التعديلات على الخطة.

الخوف من البرازيليين

من النادر أن نجد لاعب برازيلي في أوروبا يكمل مسيرته الاحترافية بشكل طبيعي دون أن يمر ببعض المشاكل، فسلوك اللاعبين البرازيليين دائماً ما يثير قلق إدارات الأندية الأروبية، ورغم أنهم يعدوا الأمهر في العالم، لكن دائماً ما يتم تفضيل اللاعب الأوروبي عليه إن كان هناك تقارب في المستوى بينهما.

فيراتي قد يكون مدريدياً

هناك قاعدة يمكن أن نستخلصها من سوق برشلونة وريال مدريد في السنوات الأخيرة “عندما يكون هناك صراع على لاعب بين الغريمين فتكون الأولوية دائماً لهذه الصفقة على باقي الصفقات الأخرى”، لأن ذلك يعد ضرب عصفورين بحجر واحد، الفوز بلاعب ممتاز، وحرمان الغريم منه، مثلما حدث في صفقات مثل لويس سواريز، نيمار، توني كروس وغيرهم الكثير.

صحيح أن ريال مدريد لم يعد مهتماً بفيراتي في الوقت الراهن، لكن هذه حالة مؤقتة، فلطالما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد، ويمكن أن يعود النادي الملكي للصفقة في صيف 2018 ليعوض لوكا مودريتش، في حين لم يبدي ريال مدريد أي اهتمام بالتعاقد مع كوتينيو خلال الموسمين الماضيين.

برشلونة يعلم جيداً أن كوتينيو إن أراد الرحيل عن ليفربول فسوف يختار الانتقال إلى ملعب الكامب نو للعب إلى جانب نيمار صديق طفولته، فلا خوف من ذلك، ويمكن إتمام الصفقة في الصيف التالي، لكن الوضع مختلف مع فيراتي الذي يمكنه الانتقال إلى أي نادٍ آخر وبالأخص ريال مدريد في المستقبل.

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المصدر : NBN