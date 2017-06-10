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بيونغ يانغ على أعتاب اختبار صاروخ عابر للقارات

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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بيونغ يانغ على أعتاب اختبار صاروخ عابر للقارات

نوهت كوريا الشمالية اليوم السبت بأن سلسلة التجارب لأسلحة استراتيجية أجرتها مؤخرا تمثل دليلا على أن اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات “ليس بعيدا”.

جاء ذلك في صحيفة “رودونغ شينمون” الكورية الشمالية الرئيسية، التي تابعت: “اختبار صاروخ من هذا النوع، لا شك في نجاحه، ومن شأنه إظهار فشل السياسة العدائية للولايات المتحدة حيال بلدنا.”

واعتبرت الصحيفة أن أمريكا لن تتجرأ على شن حرب ضد بلد يمتلك سلاحا نوويا وصواريخ عابرة للقارات، مذكرة بأن “نيويورك تبعد حوالي 10 آلاف كيلومتر فقط وأن أمريكا بكاملها تقع ضمن مدى الصواريخ الكورية الشمالية.”

وكانت بيونغ يانغ في الشهر الماضي قد أطلقت صواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ أرض-جو موجهة من طراز كي ان-06 وصاروخا باليستيا من طراز سكود، كما أطلقت أول أمس الخميس عدة صواريخ كروز مضادة للسفن .

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المصدر : وكالات

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