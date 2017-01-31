تأثير الركض قبل تناول الفطور

بعض الاشخاص يفضلون ممارسة رياضة الركض في الصباح قبل تناول الفطور، ظنّا منهم أن هذا الامر سيساعدهم على حرق الدهون اكثر.

اليكم حقيقة الامر:

1- الركض على معدة فارغة يؤدي الى ضعف عضلات الجسم:

يفتقر الجسم الى الكربوهيدرات اللازمة و الكلوكوز (السكر) لدورة تدريبية في الصباح، فانه يضطر بذلك الى تكسير البروتين الموجود في العضلات للحصول على الطاقة اللازمة.

لذلك و بعبارة اخرى، يفقد الجسم العضلات، لكن ليس 100% لأن الجسم يخزّن الجلوكوز على شكل جليكوجين في الكبد و العضلات… و على مدار الليل، ينخفض مستوى الأنسولين (الذي يساعد على امتصاص السكر و يمنع فقدان الدهون)، و الجليكوجين في الكبد..

لكن الجسم يُبقي على مخازن الكليكوجين في العضلات. لذلك، يستمد الجسم ،أثتاء رياضة الصباح، الطاقة اللازمة من الكليكوجين المخزّن في العضلات..

و أثناء التمارين، تُستنفز الكربوهيدرات من عضلات الجسم.. عندها يقوم الجسم بايجاد بديل، و يضطر حينها الى تحرير الأحماض الدهنية (fatty acids) للحصول على الطاقة…

ان احسست بالتعب في هذه المرحلة، يكون جسمك يعاني فقدان الكثير من الكليكوجين و الطاقة، مما يضطره الى تكسير البروتينات و بالتالي الأحماض الأمينية (amino acids) .. في هذه الحالة فقط، يبدأ خطر خسارة العضلات. و لكن معظم العدّاؤون يتوقفون عن الجري في هذه الأثناء لشعورهم ببعض من الدوخة و الضعف و التعب.

2- الرياضة على معدة فارغة هي اسرع طريقة لخسارة الوزن:

ان كان التدريب في المستوى المنخفض، تكون نسبة الطاقة المُنتجة من حرق الدهون عالية، لكن النفاق الكلّي للطاقة (the total energy expenditore TEE) و بالتالي استهلاك السعرات الحرارية يكون منخفض.. على عكس التدريب في المستويات المرتفعة، لان الانفاق الكلّي للطاقة (TEE) يكون مرتفع جدا، بينما الطاقة المنتجة من حرق الدهون تكون متدنية.

في نهاية المطاف، ان كنت تصرف طاقة أكثر مما تستهلك، فانك ستخسر الوزن.

لذلك يُفضل ممارسة رياضة الركض على معدة فارغة ان كنت تريد خسارة الوزن…



3- الركض على معدة فارغة يزيد من قدرتك على التحمّل:

ان كنت مِن مَن يمارس الرياضة للترفيه، الركض على معدة فارغة ليست فكرة جيدة..

فمدة التدريب و كثافته متعلقة بعدم وجود الكليكوجين.. لذلك كلما زادت مدة التدريب و ارتفع مستواه، فان ذلك سيحسن من أداءك..

كما و أظهرت دراسة علمية على رياضيين محترفين، ان الآثار الايجابية ممكن ان تحقق من خلال تدريبات خاصة أُجريت بعد أن أفرغوا مخازن الكليكوجين من الجسم سابقا.. الامر الذي يدفع بالجسم لتحسين التمثيل الغذائي للدهون. و يبدأ الجسم بالتعلم كيف يعمل وقت أطول مع تخزين الكليكوجين في العضلات..

مع ذلك، لا يوجد دليل ملموس يُبيّن تحسين أداء الجري في السباق.. لكن في الوقت عينه، من المهم الانتباه الى أن التدريب المنتظم عندما تكون مخازن الكليكوجين فارغة، يمكن أن يؤثر سلبا في صحتك..

أخيرا ان كنت من الذين يفضلون رياضة الجري على معدة فارغة، ننصحك بأن تكون مدة الجري تتراوح بين ال 40 و 60 دقيقة ، و ان تشرب كوب من الماء قبل ان تبدأ.

(بتصرف ، ترجمة NBN )

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المصدر : runtastic