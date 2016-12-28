تجربة دواء روسي جديد لمكافحة مرض سرطان الجلد

أكدت وزير الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، اليوم الأربعاء، بدء التجارب السريرية لدواء روسي جديد لمكافحة مرض السرطان، أظهرت نتائج رائعة، لتحجم حجم المرض والحد من انتشاره.

وقالت وزيرة الصحة في حديث لقناة “روسيا 24″: ” تجرى المرحلة الثانية من التجارب لأول دواء روسي قد أظهر نتائج رائعة بالحد من انتشار ورم الميلانيني (نوع من سرطان الجلد- الخلية الميلانينية)”.

وأضافت سكفورتسوفا، أنه تعلمنا في روسيا إنتاج دواء هادف للحد من تطور أنواع عدة من مرض السرطان.

ويشار إلى أن سرطان الجلد يعد من أخطر الأمراض، حيث من الصعب جداً علاجه والوصول إلى نتحية إيجابية بهذا الصدد.

وحققت روسيا، خلال السنوات العشر الأخيرة، قفزة نوعية في العديد من المجالات الطبية، خاصة في مجال طب العيون وعلاج مرض السرطان، وإجراء الجراحات الطبية العصبية، والقيام بزراعة الأعضاء وتوصيل الأطراف الصناعية بدلاً من الأطراف الطبيعية المبتورة، وغيرها من العمليات الجراحية المعقدة، التي باتت موسكو قادرة على إجرائها وبتكاليف طبية أقل مما يتم ذلك، في بعض عواصم الدول الغربية.

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المصدر : سبوتنيك