تحديد مكان الصندوق الأسود الإضافي للطائرة الروسية المنكوبة

أفاد مصدر أمني لوكالة “نوفوستي” اليوم الثلاثاء، بأنه تم تحديد مكان الصندوق الأسود الإضافي الخاص بتسجيل بيانات الرحلة، وجهاز تسجيل الصوت لطائرة “توبوليف -154” التي تحطمت في سوتشي.

وقال محاور الوكالة: ” تم تحديد موقع إثنين من مسجلات الطيران الثلاثة على الطائرة، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الصندوق الأسود الرئيسي الذي تم إرساله إلى موسكو لفك الشفرة، كان على متن الطائرة المنكوبة مسجل الطيران الإضافي و مسجل الطيران الخاص بتسجيل المكالمات لأفراد الطاقم.

هذا وسبق أن تم الإعلان عن أنه تم العثور على الصندوق الأسود الرئيسي للطائرة وتسلمه مركز البحوث التابع لوزارة الدفاع الروسية في مدينة “ليوبيرتسي” بضواحي موسكو. يذكر أن كارثة “توبوليف — 154 ” وقعت، صباح يوم أمس الأحد، في مياه البحر الأسود، خلال توجهها إلى سوريا، وكانت تقل على متنها 92 شخصا: 8 أفراد الطاقم و84 راكباً من بينهم 64 عضوا من فرقة ألكسندروف للغناء والرقص التابعة للقوات المسلحة الروسية و9 من ممثلي القنوات التلفزيونية الروسية، بالإضافة إلى رئيسة صندوق “المساعدة العادلة”، يليزافيتا غلينكا، المعروفة بـ “الدكتورة ليزا” وموظفان حكوميان. ولقي جميع ركاب الطائرة حتفهم.

ووفقا لوزراة الدفاع الروسية، اختفت الطائرة المنكوبة من شاشات الرادارات تقريبا في الدقيقة الثالثة من التحليق، حيث تم العثور على حطامها في قاع البحر على مسافة 1.7 كيلومتر عن شاطئ البحر. تجدر الإشارة إلى أن قضية جنائية تم فتحها بهذا الشأن، بالإضافة إلى تشكيل لجنة حكومية خاصة، برئاسة وزير النقل، مكسيم سوكولوف، لإجراء تحقيق في الأسباب المحتملة للكارثة، منها اصطدام أجسام غريبة بمحرك الطائرة وسوء نوعية الوقود وخطأ الطيار وعطل فني في الطائرة. ولا يتم النظر في رواية الهجوم الإرهابي كأحد الأسباب الرئيسية لوقع الكارثة.

print

المصدر : NBN