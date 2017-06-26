تحذير للبنانيين .. درجات الحرارة ستتخطّى الـ39 !!

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر “فيسبوك” ان قيم الضغط الجوّي تنخفض فوق المنخفض الهندي لتصل الى 995hpa الأمر الذي ينتج عنه ما يلي:

1- تساهم أشعة الشمس العمودية التي تضرب شبه الجزيرة العربية وجنوب مصر والهند بتسخين حرارة المحيط الهندي لتتراوح درجة حرارة مياهه بين 33 و35 درجة، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع بنسبة الرطوبة الى 98%، ونقص في كمية الاوكسجين حين يتمدّد نحو دول الخليج.

2- يتحوّل الهواء الى ساخن بخاصة في الصحاري الكبرى مثل الربع الخالي حيث ستتخطى درجات الحرارة الـ 52 درجة، فيتمدّد الهواء شمالاً نحو الأردن وسيناء وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق.

3- يشكّل كل من المنخفض الهندي ومنخفض البحر الأحمر، كتلة حارة تُسمى بالإستوائية، يتمدد هواؤها بسرعة ليغطي مناطق الحوض الشرقي للمتوسط ويتعمّق نحو تركيا واليونان.

*طقس لبنان ليوم الثلاثاء: مشمس ولاهب.

*تتراوح درجات الحرارة على الساحل بين 33 و35 درجة نهاراً و25 ليلاً

*على الجبال 1200 متر: 30 درجة نهاراً و 20 ليلاً

*في البقاع الأوسط والغربي: 40 درجة بين الساعة الواحدة والثانية ظهراً، وتنخفض ليلاً الى 18 درجة

*في البقاع الشرقي: 41 نهاراً و19 ليلاً

*في طرابلس وعكار: 39 درجة نهاراً و26 ليلاً ( تتأثر المناطق الشمالية بالحر الشديد بسبب الرياح الساخنة التي تمرّ فوق الهرمل وحمص وجنوب سوريا، لذلك تختلف درجات الحرارة عن بيروت والجنوب اللبناني).

*صيدا وصور: 34 نهاراً و 25 ليلاً

*تنخفض الرطوبة على الساحل لتصل الى 45%، وفي البقاع: 12%

*الضغط الجوّي منخفض بسبب تمدد المنخفض الهندي شمالاً، تصل قيمه الى 1006hpa

*الرياح: جنوبية شرقية حارة، في البقاع، تتحوّل الى غربية مساء فوق لبنان وفلسطين سرعتها 15 كلم في الساعة.

*تتراجع درجات الحرارة بمعدّل درجتين يوم الأربعاء حين يخرج لبنان من قلب الكتلة الإستوائية، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة حتى نهاية الأسبوع بحيث سيتمركز لبنان مجددا في قلب كتلة حارة ستعاود نشاطها لثلاثة أيام.

الأحوال الجوّية في لبنان ليوم الثلاثاء 27 حزيران 2017:الحالة العامة: تنخفض قيم الضغط الجوّي فوق المنخفض الهندي لتصل الى… Posted by F. Elie Khneisser – Daily weather PRO on Sonntag, 25. Juni 2017

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المصدر : NBN