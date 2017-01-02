تحذير للمتزوجين…قلة النوم تسبب الانتحار

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية دراسة جديدة تشير إلى أن قلة النوم قد تؤدي إلى الانتحار، لأنها تصيب بالاكتئاب وأمراض القلب.

أفادت الدراسة التي أجرتها جامعة “ليدز” البريطانية، أن قلة النوم تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب، وأيضاً مشاكل في التنفس، خاصة بين الأزواج، وقد تسبب الطلاق أو التفكير في الانتحار.

وكشفت الدراسة أن 29% من الأزواج يلقون باللوم على شركائهم لعدم تمكنهم من النوم لفترة كافية طوال الليل، حيث يعاني بعض الأزواج من مشكلة الشخير التي قد تؤرق الطرف الآخر، وهو ما يجعل الأزواج يفكرون في الطلاق.

ووفقاً للدراسة، فإن قلة النوم تزيد فرص الإصابة بالشيخوخة المبكرة عند النساء، وتؤثر أيضاً على البشرة.

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المصدر : الإندبندنت"