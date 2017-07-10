تحذير من “سيلفي” الأطفال !

أكد باحثون نفسيون بريطانيون أنه لا يجب على الوالدين تشجيع الأبناء على التقاط صور ذاتية “سيلفي” طوال الوقت لتجنب “فشل الابناء في تجربة اي شيء الا من خلال عدسة”.

وقال الباحثون انه يجب السماح للاطفال باللعب خارج المنزل من أجل الهروب من حالة الجلوس الدائم داخل المنازل من أجل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وشاشات التليفزيون.

وحث الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الآباء والأمهات على اعطاء مساحة حرية أكبر لأطفالهم خارج المنازل التي تؤدي لتعرضهم الى الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط، والحرص على اغلاق الهواتف المحمولة خلال أوقات الاسرة بالخارج وعدم الافراط في التقاط صور السيلفي.

وأوضح الباحثون انه لا ينبغي تشجيع الابناء على التقاط صور سيلفي طوال الوقت، ورغم وجود مجال بالتأكيد لالتقاط بعض الصور لتصبح بعد ذلك ذكرى للاحداث الأسرية، فإن الضغط المستمر لمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي يعني وجود خطر عدم تجربة الاطفال لأي شيء الا عبر عدسة.

وأكدوا ضرورة استمتاع الصغار بشكل فعلي بوقتهم خارج المنزل بدلا من التظاهر بأنهم مستمتعون أمام الكاميرا وتفكيرهم في مظهرهم في الصور لأنهم سيضعونها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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المصدر : NBN