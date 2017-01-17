تحرير حي نينوى الشرقية ومنطقة باب شمس في الموصل

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من تحرير حي نينوى الشرقية وسوق الأغنام ومنطقة باب شمس، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، كذلك كبدت مسلحي داعش خسائر في الأرواح والعتاد.

ووجه طيران الجيش ضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة، اسفرت عن تدمير آلية مفخخة في منطقة وادي عكاب في الجانب الأيمن من مدينة الموصل المحتل من قبل داعش.

هذا وكانت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش العراقي، أعلنت الاثنين الماضي، عن تحرير مرقد النبي يونس، وحي الشرطة، في الساحل الأيسر من مدينة الموصل شمال العراق.

واعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الارهاب العراقي أن القوات العراقية استعادت نحو 90% من الجانب الشرقي (الأيسر) لمدينة الموصل من قبضة داعش، في إطار العمليات الجارية لاستعادة السيطرة على المدينة التي تعد آخر أكبر معاقل مسلحي داعش في البلاد.

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المصدر : وكالات