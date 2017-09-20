تدابير سير بالنبطية من 21 إلى 29 أيلول لمناسبة ذكرى عاشوراء

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ أنه “ستقام في ​مدينة النبطية​ مراسم ذكرى عاشوراء خلال الفترة الممتدة من 21/9/2017 ولغاية 29/9/2017، وسيتم إحياء الليالي الثمانية الأولى في النادي الحسيني في المدينة المذكورة، ومن المتوقع أن يحضر هذه المناسبة جمع غفير من المواطنين”، موضحةً أنه “من أجل المحافظة على الأمن والنظام وتأمين حركة المرور خلال هذه الفترة، ستقوم دوريات ​قوى الأمن​ الداخلي اعتبارا من الساعة 15,00 ولحين الانتهاء من المراسم من كل ليلة، باتخاذ تدابير السير التالية:

أولا: منع مرور ووقوف السيارات في مدينة النبطية (بإستثناء السيارات التي بحوزتها تصاريح بالدخول) عبر النقاط التالية:

1_ شارع السراي مروراً بالحسبة وحتى مفرق مدرسة الانجيلية في النبطية.

2_شارع محمود فقيه ـــــ سرية النبطية القديمة.

3_ شارع سرية النبطية القديمة باتجاه مستشفى الجنوب _ محطة المقدم للمحروقات.

4- شارع المستشفى الحكومي سابقاً _ مكتبة حجازي.

5_ من استراحة النانا حتى السرية القديمة.

6_ من مثلث بئر القنديل حتى السرية القديمة.

7_ خلف الجبانة طلعة ​حي البياض​.

8_ طلعة الشيخ عبد الحسين صادق باتجاه حي البياض.

ثانيا: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية تحويل سير سياراتهم عبر مفرق زفتا ــــ ​النميرية​ ، أو من مفرق ​كفرجوز​ باتجاه تول ـــــ حاروف، أو جادة الرئيس ​نبيه بري​، أو مفرق استراحة نانا ـــــ بئر القنديل، أو مفرق حلويات الربيع _ المدرسة الانجيلية.

وطلبت من المواطنين “أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة، علما أن رافعات قوى الأمن ستعمل على رفع السيارات المخالفة”.

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المصدر : NBN