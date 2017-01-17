تدابير سير غدا بسبب انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“يعقد مجلس النواب جلسة عامة لدرس ولاقرار بعض المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، اعتباراً من الساعة 11.00 من تاريخي 18و19/1/2017 (لفترتي الصباحية والمسائية)، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخين المذكورين وحتى الإنتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام”.

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المصدر : الوكالة الوطنية