صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه آن الأوان للتحرك قدماً في إرساء تعاون بناء مع روسيا الاتحادية في سوريا.

وكتب ترامب على حسابه في “تويتر”: “اتفقنا حول الهدنة في أجزاء من سوريا، ما سيحافظ على حياة (المواطنين هناك). لقد حان الوقت للتحرك إلى الأمام في التعاون مع روسيا”.

…We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017