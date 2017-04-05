ترامب بعد لقائه الملك الأردني: الهجوم الكيماوي غير موقفي تجاه سوريا والأسد كثيراً

صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال الرئيس دونالد ترامب أن التقارير التي تحدثت عن هجوم كيماوي في سوريا غيرت وجهات نظره بشأن سوريا وبشار الأسد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في واشنطن بعد لقائه الملك الأردني: “استطيع أن أقول لكم أن الهجوم على الأطفال أمس كان له تأثير كبير علي، وأقول أن هذا الحدث، قد غير موقفي تجاه سوريا والأسد كثيرا”.

وأشار ترامب إلى أنه نظرا للهجمات المماثلة باستخدام الغاز في الماضي، أصبح الصراع على “مستوى جديد كليا.”

وخلص الرئيس الأمريكي إلى أنه يعتبر نفسه شخص مرن جدا ويغير موقفه. “ما حدث أمس غير مقبول بالنسبة لي”.

print

المصدر : NBN