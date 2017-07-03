ترامب: سنواصل انتهاج سياسة الصين الواحدة اتجاه تايوان

كشفت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية، أنّ “الرئيس الصيني،شي جين بينغ، أعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن أمله في أن “تلتزم الإدارة الأميركية بإنتهاج سياسة الصين الواحدة حيال تايوان”. ولفت جين بينغ، إلى “أنّنا نقيّم عالياً أنّ ترامب، أكّد التزام الجانب الأميركي التامّ بإنتهاج سياسة الصين الواحدة”، مؤكّداً أنّه “تمّ مؤخّراً تحقيق نتائج هامّة في العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية”.

وأشارت الوكالة، إلى أنّ “ترامب ركّز على أنّ موقف الإدارة الأميركية من قضيّة تايوان، ما يزال نفسه دون تغيير”، مشدّداً على أنّ “الولايات المتحدة ستواصل انتهاج سياسة الصين الواحدة، وهي السياسة الّتي لم تتغيّر”.

كما تطرّق الزعيمان أيضاً لمسألة السلام والإستقرار في شبه الجزيرة الكورية وقمة العشرين.

print

المصدر : وكالات