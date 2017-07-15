ترامب: علينا ان نوجع الوحش حتى الموت

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أول تعليق رسمي له على مصير قاعدة العديد الأميركية في قطر، أن هناك مجموعة واسعة من الدول مستعدة لاحتضان القوات الأميركية حال نقلها من قطر.

وخلال مقابلة مع قناة “Christian Broadcasting Network”، قال، ردا على سؤال حول مستقبل القوات الأميركية في قطر، “في حال سنكون مضطرين إلى الخروج، ستكون هناك ثمة 10 دول راغبة في بناء قاعدة أخرى لنا، وهي، صدقني، ستتكفل بنفسها الإنفاق على ذلك”.

وشدد على “أننا بصدد أن نكون في علاقات جيدة مع قطر، ولا نتوقع أن مشاكل ستظهر مع القاعدة العسكرية”، لكنه أردف في الوقت ذاته: “في حال سنحتاج إلى قاعدة عسكرية بديلة، ستكون هناك دول أخرى ستبنيها بسرور”.

وجدد ترامب خلال المقابلة ذاتها موقفه من الأزمة الخليجية الراهنة، قائلا: “تمت مراجعة العلاقات معهم (يقصد القطريين كما يبدو) لأنهم كانوا معروفين كجهة تمول الإرهاب، ونحن قلنا لهم لا يمكنكم أن تفعلوا ذلك”.

وأضاف ترامب: “علينا أن نجوع الوحش حتى الموت، والوحش هو الإرهاب، وليس من الممكن أن نسمح بوجود دول غنية تغذي الوحش”.

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المصدر : وكالات