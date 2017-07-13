ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون: نواجه تهديدات من أنظمة تدعم وتمول الإرهاب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إننا نواجه تهديدات من قيادات وأنظمة في العالم ممن يمولون الإرهاب ويدعمونه.

وأضاف ترامب إن علاقة أميركا مع فرنسا أقوى من أي وقت مضى. ولفت الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تؤكد التزامها بهزيمة الإرهاب.

وأشار ترامب إلى دعم حكومة العراق للمحافظة على ما تم إنجازه. ‏وأكد ترامب “نسعى للوصول الى وقف شامل لاطلاق نار في سوريا”.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي أنه عقد مباحثات طويلة مع ترمب شملت مكافحة الإرهاب.

وأضاف ماكرون “اتفقنا بمتابعة العمل المشترك في سوريا والعراق”. مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل مجموعة اتصال لإنشاء خارطة طريق أممية لما بعد الحرب في #سوريا.

‏وأكد ماكرون أنه لا خلاف مع واشنطن حول مكافحة الإرهاب.

وقال “غيرنا عقيدة فرنسا حول سوريا للوصول الى حل سياسي شامل”.

‏وشدد الرئيس الفرنسي على أن أي استخدام للسلاح الكيماوي في سوريا سنقوم برد مباشر على المخازن.

ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الخميس، إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحضور العرض التقليدي في مناسبة اليوم الوطني في 14 تموز/يوليو كما أعلن البيت الأبيض.

وسيشارك ترمب في الاحتفالات بيوم الباستيل وإحياء الذكرى المئوية لانضمام القوات الأميركية للحرب العالمية الأولى.

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المصدر : NBN