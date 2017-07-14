ترامب: قد لا نقيم جدارا كاملا على الحدود مع المكسيك

كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد صرح سابقا انه قرر بناء جدار على كافة الحدود الاميركية ـ المكسيكية، بطول 3200 كيلومتر، وذلك لمكافحة الهجرة غير المشروعة .. وذلك تصديقا منه للوعود التي اطلقها اثناء حملته الانتخابية بشأن المكسيك .. الا انه اليوم لفت الى انه “قد لا يضطر الى بناء الجدار كاملا نظرا لوجود حواجز طبيعية” ..

وفي تصريح صحفي قال إن هناك وجود لجبال وأنهار عنيفة وجارفة .. وهناك مناطق نائية لا يعبر منها احد .. لذا من الممكن بناء جدار على مسافة تمتد بين 700 و900 ميل .. مؤكدا على انه من المهم ان يتمكن حرس الحدود من الرؤية عبر الجدار لمتابعة المخاطر الوشيكة ..

كما نوّه الى انه “من الأمور المروّعة أن يلقوا أكياساً ضخمة من المخدرات عبر الجدار، وإذا كان لديك أناس على الجانب الآخر من الجدار، فإنك لا تراهم. يصيبونك في الرأس بنحو 60 رطلاً”.

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المصدر : وكالات