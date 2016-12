وصف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعدم طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا، بـ”الخطوة الممتازة”.

وأضاف ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، مساء الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، في إشارة إلى بوتين: “كنت أعلم دائما أنه ذكي جدا!”.

Great move on delay (by V. Putin) – I always knew he was very smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016