ترامب: قرار مجلس الأمن سيصعب مفاوضات السلام

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن من شأن قرار الأمم المتحدة الذي يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية أن يجعل مفاوضات السلام في الشرق الأوسط أكثر صعوبة.

وغرد ترامب، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول، في صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “إن الخسارة الكبيرة لإسرائيل في الأمم المتحدة يوم أمس الأول (الجمعة) سوف تجعل من مفاوضات السلام أكثر صعوبة. مؤسف للغاية، ولكننا سنتوصل إليه (السلام) على أي حال!”.

وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، لصالح قرار يطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، دون أي أصوات معارضة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، في موقف لافت كشف عن انشقاق بين الحليفين التقليديين.

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المصدر : روسيا اليوم