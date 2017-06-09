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ترامب: قطر مولت الإرهاب لمدة طويلة وحان الوقت لوقف ذلك

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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ترامب: قطر مولت الإرهاب لمدة طويلة وحان الوقت لوقف ذلك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن دولة قطر كان لديها تاريخ في تمويل الإرهاب وعلى مستويات عالية، داعيا إياها ودول المنطقة الأخرى لفعل المزيد لوقف دعم الإرهابيين.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروماني كلاوس ايوهانيس، “لا يمكن لأي دولة متحضرة أن تتسامح مع هذا العنف أو تسمح لهذه الأيديولوجية الشريرة بالانتشار على شواطئها”.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تكون القمة التي عقدت في الرياض بداية النهاية لتمويل الإرهاب، متوجها بالشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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المصدر : وكالات

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