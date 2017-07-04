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ترامب يتهكم على زعيم كوريا الشمالية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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ترامب يتهكم على زعيم كوريا الشمالية

غرّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على حسابه في موقع تويتر، الثلاثاء، ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا.
وطغت لغة التهكم على التغريدتين، اللتين سخرتا من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وطالبتا الصين بوقف “هذا الهراء”

وقال ترامب في تغريدته الأولى: “أطلقت كوريا الشمالية صاروخا جديدا للتو. هل لدى هذا الشخص (الزعيم الكوري) شيء أفضل يعمله في حياته”.

وأضاف في تغريدة أخرى “من الصعب الاعتقاد أن كوريا الجنوبية واليابان يمكن أن تتحملان أكثر من هذا. ربما تمارس الصين ضغطا كبيرا على كوريا الشمالية من أجل وقف هذا الهراء للأبد”.

وكان الجيش الأميركي أعلن في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا متوسط المدى، رصده لمدة 37 دقيق قبل أن يسقط في بحر اليابان.

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المصدر : وكالات

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