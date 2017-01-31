ترامب يحرم محمد من تلقي علاج السرطان

يحلم أب سوري لطفل مريض بالسرطان، عمره 7 سنوات، بأن يُعالج ابنه في الولايات المتحدة، إلا أن هاجسه الوحيد هو عدم تحقيق هذا الحلم، نتيجة الحظر على السفر الذي فرضه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على اللاجئين السوريين وغيرهم من الدول.

اكتُشفت إصابة محمد بالسرطان قبل أربعة أشهر ويسعى والده جاهدا لنقل الأُسرة إلى الولايات المتحدة. لكن حلم الحصول على فرصة للنجاة اصطدم بأمر ترامب التنفيذي لمنع اللاجئين من دخول البلاد والذي شمل دول سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن، لـ90 يوما على الأقل.

وعبر حملة تبرعات على فيسبوك تمكن جهاد (35 عاما) والد محمد، من جمع حوالي 10 آلاف دولار، إلّا أنّ هذا المبلغ لا يكفيه.

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المصدر : NBN