ترامب يدعو لمعالجة تهديد كوريا الشمالية النووي والبالستي

دعا الرئيس الأميركي،دونالد ترامب، إثر اجتماعه في البيت الابيض أمس برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إلى القيام “سريعا” بمعالجة ملف كوريا الشمالية، والتهديد الذي يشكله برنامجها النووي والبالستي.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مودي أن “النظام الكوري الشمالي هو مصدر لمشاكل هائلة، وهذا أمر يجب الاهتمام به، ويجب على الارجح الاهتمام به سريعا”.

وشكر الرئيس الاميركي رئيس الوزراء الهندي على فرض حكومته “عقوبات جديدة ضد النظام الكوري الشمالي، الذي يواصل تطوير برنامجه البالستي في تحد لقرارات الامم المتحدة التي تحظر عليه ذلك.

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المصدر : وكالات