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ترامب يصف يومه الأول في قمة العشرين بالرائع

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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ترامب يصف يومه الأول في قمة العشرين بالرائع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قضى يوما رائعا في قمة العشرين في هامبورغ، وإنه متحمس للمتابعة.

وأضاف ترامب في تغريدة: “يوم أول ممتاز مع زعماء العالم في قمة العشرين هنا في هامبورغ. أتطلع إلى اليوم الثاني بفارغ الصبر!”

وأرفق ترامب تغريدته بصور للقاءات التي أجراها والفعاليات التي شارك فيها ضمن برنامج القمة.

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المصدر : NBN

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