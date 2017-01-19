ترامب يصل إلى واشنطن عشية تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة

وصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب الخميس إلى واشنطن قادما من نيويورك عشية أدائه القسم ليصبح القائد الـ45 للولايات المتحدة.

وكتب ترامب على حسابه في تويتر الذي يتابعه أكثر من 20 مليون شخص “ليس لدي أدنى شك بأننا سنعيد معا لأميركا عظمتها”.

ويرتقب أن يضع الرئيس المنتخب إكليلا من الورود في مقبرة أرلينغتون العسكرية الوطنية بعد ظهر الأربعاء، ثم يلقي كلمة في نصب لينكولن الذي سيكون مركز احتفالات تنصيبه التي تشمل حفلات موسيقية وألعابا نارية.

وكان ترامب قد تنقل يومي الثلاثاء والأربعاء بين نيويورك وواشنطن لحضور احتفالات في العاصمة خصوصا لتكريم نائبه مايك بنس. وتناول العشاء ليل الأربعاء في فندق ترامب الجديد وسط واشنطن، وعلى بعد مئات الأمتار من البيت الأبيض.

وفيما يؤدي ترامب اليمين أمام الكونغرس ظهر الجمعة، بدأ مئات الآلاف من الأميركيين من مؤيدين ومتظاهرين، التدفق على العاصمة للمشاركة في المراسم التقليدية الديموقراطية التي يحضرها عدد كبير من الشخصيات وخصوصا منافسته السابقة هيلاري كلينتون وثلاثة رؤساء سابقين.

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المصدر : NBN