ترامب يعلق على فضيحة المحامية الروسية: ابني بريء!

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء نجله دونالد ترامب الابن ردا على موجة الهجمات عليه على خلفية تسريب معلومات عن لقائه مع محامية روسية، قيل إن لديها اتصالات قوية مع الكرملين.

وكان ترامب الابن قد نشر على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” سلسلة رسائل إلكترونية تبادلها مع الشخص الذي نظم لقاءه مع المحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا، إذ كان من المتوقع أن تقدم السيدة خلال هذا اللقاء معلومات حول اتصالات بين الكرملين والحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون. لكن المحامية لم تقدم، حسب قول ترامب الابن، أي معلومات واضحة خلال هذا الاجتماع الذي عقد في برج ترامب بنيويورك في حزيران 2016.

وفي أول تعليق له على الاتهامات الموجهة إلى نجله، كتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه في “تويتر”: كان أداء ابني دونالد ممتازا الليلة الماضية. كان منفتحا وشفافا وبريئا”.

وأضاف: “إنها أكبر حملة لمطاردة الأشباح في التاريخ السياسي. أمر مؤسف!”.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2017