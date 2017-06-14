ترامب يفتح الباب أمام زيادة القوات الأمريكية في أفغانستان

قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس دونالد ترامب منح “البنتاغون” صلاحية تحديد عدد القوات الامريكية في أفغانستان، في خطوة قد تؤدي لنشر آلاف الجنود الإضافيين في هذا البلد.

وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن وزير الحرب جيمس ماتيس باتت لديه صلاحية تحديد عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، مشددًا في الوقت نفسه على أن الوزير لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن مستوى القوات الذي يبلغ حاليًا نحو 8400 فرد.

وهذا القرار مماثل لقرار أعلن في أبريل/نيسان الماضي وينطبق على مستويات القوات الأمريكية في العراق وسوريا، ويأتي في الوقت الذي حذر فيه ماتيس الكونغرس من أن القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة لا تحقق الانتصار على حركة “طالبان”.

وأقر ماتيس بأنه يعتقد أن طالبان “تكتسب قوة” في الوقت الراهن وهو أمر قال إنه ينوي معالجته.

وقال ماتيس في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء “”نحن لا ننتصر في أفغانستان في الوقت الحالي. وسوف نصحح هذا في أقرب وقت ممكن”.

وقبل أربعة أشهر قال الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأمريكية والدولية في أفغانستان، إنه يحتاج إلى “بضعة آلاف” من الجنود الإضافيين، ومن المحتمل أن يتم جلب بعضهم من حلفاء للولايات المتحدة.

ويقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن المناقشات تدور حول إرسال ما بين 3000 و5000 جندي إضافي. ومن المتوقع أن تضم هذه القوات مدربين لدعم القوات الأفغانية بالإضافة إلى أطقم جوية.

وتشمل المشاورات إتاحة مزيد من السلطات للقوات على الأرض والقيام بإجراءات أنشط ضد مقاتلي “طالبان”.

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المصدر : وكالات