ترتيب أقوى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية عام 2017 .. نيمار في الصدارة

نشرت صفحة “Bleacher Report” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة تضم قائمة أبرز اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية “2017”، وذلك بعد مرور 3 أشهر فقط على العام الجاري.

وبناء على التقييمات الحالي لنجوم كرة القدم بعد مشاركتهم في المباريات مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم في الربع الأول من عام 2017، جاء الهداف البرازيلي نيمار دا سيلفا في المرتبة الأولى بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

ويأتي من بعده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أي أن المركزين الأول والثاني من نصيب نادي برشلونة حتى الآن، وفي المرتبة الثالثة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني.

وفي المركز الرابع، يأتي اسم المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز “برشلونة”، ثم الفرنسي أنطوان جريزمان هداف أتلتيكو مدريد، وسادسا البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد.

وجاء اسم الإسباني تياغو ألكانتارا (بايرن ميونخ) في المرتبة السابعة، ثم الأوروغواياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)، و الفرنسي عثماني ديمبلي (بوروسيا دورتموند)، والغابوني أوباميانغ (دورتموند).

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المصدر : NBN