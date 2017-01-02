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ترقيات في الجيش السوري .. “الأسد” لواءً و “النمر” عميداً

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, المميز, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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ترقيات في الجيش السوري .. “الأسد” لواءً و “النمر” عميداً

قالت مصادر إعلامية مطلعة إن نشرة الترفيعات والترقيات الدورية في الجيش السوري تضمنت ترفيع العميد ماهر الأسد إلى رتبة لواء.

كما أكدت صفحات إخبارية أنه جرت ترقية العقيد سهيل الحسن الملقب بـ”النمر”، أبرز ضباط المخابرات الجوية، إلى رتبة عميد وأسند إليه فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية.

يشار إلى أن ماهر حافظ الأسد، 49 عاما، (مواليد 8 ديسمبر 1967)، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق، والتحق بعد ذلك بالكلية الحربية، ليخدم لاحقا في الفرقة الرابعة المدرعة.

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المصدر : روسيا اليوم

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